Dortmund

Dortmunder Stadion evakuiert: Brand im Technikraum

04.08.2018, 19:46 Uhr | dpa

Ein Brand in einem Technikraum der Photovoltaikanlage hat für einen Feuerwehreinsatz im Signal-Iduna-Park in Dortmund gesorgt. Unter Atemschutz konnten zwei Trupps den Brand am Samstagnachmittag mit Feuerwehrlöschern erfolgreich bekämpfen, teilte die Feuerwehr mit. Verletzte gab es keine. Allerdings wurden laut Feuerwehr anwesende Besuchergruppen aus dem Stadion begleitet. Die Spieler der Zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund konnten die Umkleideräume kurzzeitig nicht betreten. Zur Ursache des Brandes machten die Beamten zunächst keine Angaben. Die Anlage wurde überprüft.