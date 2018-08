Berlin

Tierschutz-Kontrollen rechnerisch nur alle 24 Jahre

04.08.2018, 20:19 Uhr | dpa

Staatliche Kontrolleure kommen zur Überwachung des Tierschutzes rechnerisch alle 24 Jahre bei den Viehbetrieben in Sachsen-Anhalt vorbei. Das geht aus einer Antwort des Bundesagrarministeriums auf eine Anfrage von FDP-Abgeordneten hervor. Nur in Schleswig-Holstein (37,3 Jahre) und Bayern (48,1 Jahre) müssen die Betriebe noch seltener mit Tierschutzkontrollen rechnen. Im Nachbar-Agrarland Niedersachsen liegt der Abstand zwischen den Überprüfungen in einem Betrieb bei 21 Jahren. In Thüringen und Sachsen bei knapp zehn Jahren.

Der Staatssekretär im Bundesagrarministerium, Hermann Onko Aeikens, ermahnte die Länder, konsequenter gegen Tierquälerei oder schlechte Haltungsbedingungen in Agrarbetrieben vorzugehen. Der frühere Landesagrarminister von Sachsen-Anhalt schrieb an die Länder: "Soweit Defizite im Hinblick auf die Kontrollen landwirtschaftlicher Betriebe bestehen, müssen diese zügig behoben werden."