Berlin

Robin Bakker gewinnt deutsches Stutenderby in Mariendorf

04.08.2018, 20:25 Uhr | dpa

Der niederländische Favorit Robin Bakker im Sulky von Avalon Mists hat das deutsche Stuten-Derby 2018 gewonnen. Die Siegerin aus dem Stall von Erfolgstrainer Paul Hagoort setzte sich am Samstagabend auf der Derby-Bahn in Berlin-Mariendorf durch. Auf Rang zwei kam im Finish Bakker-Landsmann Dion Tesselaar mit Cahaya ein. Dritter wurde Trablegende Heinz Wewering als Gastfahrer der von Tesselaar trainierten Isabelle Boshoeve.

Auf dem 1900-Meter-Rechtskurs dominierte Bakker, der am Sonntag an gleicher Stätte auch zu den Top-Anwärtern auf das 123. Blaue Band im Derby der Hengste/Wallache gehört, klar. Im Stutenderby, bekannt auch als Arthur-Knauer-Rennen, zog der Favorit eingangs des Schlussbogens aus dem Mittelfeld des Zwölfer-Feldes mit ständig gesteigertem Tempo am lange führenden Rudolf Haller (Donna Granata) vorbei und gewann mit großem Vorsprung. Auf das Siegergespann entfielen 43 439 Euro der 91 877 Euro Gesamtpreisgeld.

Für die Wetter war mit den Favoritensieg von Bakker nicht viel zu holen. Für dessen Erfolg wurden nur 14 Euro bei 10 Euro Einsatz gezahlt. Auch im großen Derby am Sonntag sind die von Paul Hagoort und Dion Tesselaar gesteuerten Pferde die hohen Favoriten. Robin Bakker hat den Dreijährigen-Klassiker seit 2013 mit Ausnahme von 2014 viermal gewonnen.