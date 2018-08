Wacken

Die Abreise beim "Wacken Open Air" beginnt

05.08.2018, 02:18 Uhr | dpa

Beim Musikfestival "Wacken Open Air" beginnt heute die Abreise der meisten Besucher. Die Veranstaltung sollte bereits am Samstagabend zu Ende gehen. Am Abreisetag bleibt es laut Deutschem Wetterdienst trocken. Bei Temperaturen von rund 23 Grad werde es aber deutlich kühler als in den Tagen zuvor.

Am Samstagabend zogen Veranstalter, Einsatzkräfte und Helfer ein durchweg positives Fazit der 29. Auflage des Festivals. Bei einer Besucherzahl von 75 000 Menschen gebe es in einer Großstadt mit ähnlicher Einwohnerzahl verhältnismäßig mehr Einsätze, teilten Polizei und Rettungsdienst mit. Nach Angaben der Veranstalter waren täglich 250 Feuerwehrleute, 400 Polizisten und 900 Sanitäter im Einsatz. 2018 standen laut Veranstalter knapp 200 Bands auf den Bühnen. Die letzten Auftritte waren für Samstagabend vorgesehen.