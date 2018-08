Sankt Sebastian

Handgranate im Rhein entdeckt

05.08.2018, 10:33 Uhr | dpa

Im Rhein bei Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz) hat ein Spaziergänger eine Handgranate entdeckt. Diese sei wegen des Niedrigwassers des Flusses zum Vorschein gekommen, teilte die Polizei am Sonntag in Koblenz mit. Der Kampfmittelräumdienst holte die am Freitag gefundene Granate ab und machte sie unschädlich. Die Polizei warnte davor, solche Gegenstände anzufassen und wegzutragen: "Lassen Sie sie liegen und informieren Sie die Polizei", betonten die Beamten.