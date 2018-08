Frankenthal (Pfalz)

Autofahrer mit Abwehrspray attackiert

05.08.2018, 10:35 Uhr | dpa

Mit einem Tierabwehrspray hat ein Radler Autofahrer in Frankenthal (Pfalz) verletzt. Ein Ehepaar war am Samstag in seinem Auto unterwegs, wie die Polizei am Sonntag in Ludwigshafen berichtete. Ein entgegenkommender Radler habe eine Geste gemacht, so dass der Fahrer davon ausgegangen sei, dass dieser eine Frage habe. Er öffnete das Fenster - und der Radfahrer sprühte unvermittelt das Spray ins Fahrzeuginnere. Das Ehepaar erlitt Augen- und Atemwegsreizungen. Die Polizei sucht nun nach dem Radler.