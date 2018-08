Dresden

"Belohnen für die harte Arbeit": Dynamo will Heimsieg

05.08.2018, 10:37 Uhr | dpa

Dresden (dpa) – Nach den Wochen der Trainingsschinderei sehnen auch die Profis der SG Dynamo Dresden den Saisonanpfiff herbei. "Es kribbelt schon sehr, sechs Wochen Vorbereitung waren genug. Jetzt will man sich auch belohnen für die harte Arbeit", sagt Marco Hartmann vor dem Auftakt für die Dresdner am Montag (20.30 Uhr) im heimischen DDV-Stadion gegen den MSV Duisburg.

Der 30-jährige wird die Sachsen bereits die dritte Spielzeit nacheinander als Kapitän aufs Feld führen. Trainer Uwe Neuhaus hat laut eigener Aussage nicht einen Moment daran gezweifelt, dass Hartmann der richtige Mann für das Amt sei. 2016 übernahm er es von Michael Hefele, neuer Stellvertreter und ebenfalls Mitglied im fünfköpfigen Mannschaftsrat ist Neuzugang Patrick Ebert. Sören Gonther, Philip Heise und Patrick Wiegers vervollständigen das Spieler-Gremium.

Neu dagegen ist das Saisonziel, das Neuhaus verkündete. 47 Punkte sollen es nach 34 Spieltagen mindestens sein. "Das muss nicht das Maximum sein, aber es sollte das sein, was die Mannschaft leisten muss und kann", sagte Hartmann. Unerlässlich dabei ist auch ein anderes Auftreten im eigenen Stadion, denn mit nur 19 Zählern stellten die Sachsen das schwächste Heimteam der vergangenen Saison. "Das war immer wieder Thema in der Vorbereitung, umso besser, dass wir am Montag direkt loslegen können."

Gegen die "Zebras" aus Duisburg sollen die ersten drei Punkte her, auch wenn Neuhaus einen ähnlich schweren Gegner wie zum Auftakt der vergangenen Saison erwartet. Ende Juli 2017 siegte Dresden durch ein spätes Tor von Lucas Röser mit 1:0. Der 24 Jahre alte Stürmer kam damals für Pascal Testroet in die Partie, der sich nach einem Zusammenprall mit Duisburgs Torwart Mark Flekken eine schwere Kreuzband-Verletzung zugezogen hatte und für einen Großteil der Saison ausfiel.

Inzwischen ist der 27-Jährige aber wieder fit, hat die komplette Vorbereitung absolviert und ist ebenso einsatzbereit wie Siegtorschütze Röser. "Er hat uns ja Ende der letzten Saison schon geholfen, auch wenn er nicht einhundertprozentig fit war. Er hat in der Vorbereitung Gas gegeben wie jeder andere auch", sagte Neuhaus und hielt sich noch bedeckt, wer von beiden auflaufen dürfe.

Seine Startformation hat der 58 Jahre alte Fußball-Lehrer schon zu großen Teilen im Kopf, einzig ein bis zwei Positionen seien noch offen. Verzichten muss er definitiv auf Tim Boss, für ihn wird Eigengewächs Markus Schubert das Dynamo-Tor hüten. Auch die beiden Innenverteidiger Florian Ballas und Sören Gonther fehlen verletzt.