Schönewalde

Brand in Recyclinganlage

05.08.2018, 12:00 Uhr | dpa

Eine Recyclinganlage in Schönewalde bei Herzberg (Elbe-Elster) ist am Samstag aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Das Feuer sei gegen Samstagmittag von einer Halle ausgegangen, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Elbe-Elster am Sonntag. Später sei es auf eine etwa 1500 Quadratmeter große Halde mit Baumischschutt übergegangen. Personen wurden nicht verletzt.

Die Solaranlage auf dem Hallendach wurde nach den Angaben komplett zerstört. Durch den entstandenen Qualm wurde eine geringe Umweltbelastung gemessen. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Am Sonntagvormittag musste die Feuerwehr letzte Glutnester löschen. Wenn der Brandort wieder begehbar ist, nehmen nach den Angaben die Kriminalisten die Ermittlung der Brandursache auf.