Wolfsburg

Medien: VfL Wolfsburg vor Verpflichtung von Roussillon

05.08.2018, 13:58 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg steht vor der Verpflichtung des französischen Abwehrspielers Jerome Roussillon vom Erstligisten HSC Montpellier. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Linksverteidiger am Montag einen Medizincheck absolvieren und danach einen Vierjahresvertrag unterzeichnen. Als Ablösesumme für den 25-Jährigen sind rund fünf Millionen Euro im Gespräch. Der Club wollte dies am Sonntag nicht kommentieren. Roussillon bestritt bislang 117 Partien in der französischen Ligue 1 und erzielte sieben Treffer. Für die neue Saison sucht der VfL weiter nach einem Offensivspieler für die Außenbahn.