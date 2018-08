Düsseldorf

61 Jahre alte Frau getötet: Sohn unter Tatverdacht

05.08.2018, 14:03 Uhr | dpa

In Düsseldorf ist eine 61-Jährige in ihrer Wohnung getötet worden. Der Verdacht der Polizei richtet sich gegen den Sohn, der in der Wohnung seiner Mutter gemeldeten ist. Der 34-Jährige sei nach Entdeckung der Leiche in Tatortnähe festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Gutachter habe Hinweise auf eine psychische Erkrankung bestätigt, seine einstweilige Unterbringung in einem gesonderten Heim werde geprüft.

Der 34-Jährige ist unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten polizeibekannt. Eine Mordkommission ermittelt. Eine Obduktion der Leiche am Sonntag ergab, dass die Frau durch stumpfe Gewalt gegen ihren Oberkörper und den Kopf starb. Der Todeszeitpunkt liege wohl einige Tage zurück, erklärte die Polizei.