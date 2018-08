Bocholt

Hunderte brennende Strohballen richten Millionenschaden an

05.08.2018, 14:18 Uhr | dpa

Bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Münsterland ist ein Sachschaden von bis zu einer Million Euro entstanden. Am Samstag sei aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer im Strohlager des Hofs in Bocholt entstanden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Flammen griffen auf zwei weitere Gebäude über, ehe sie gelöscht werden konnten. "Mehrere Hundert Strohballen verbrannten", erklärte die Polizei. Außer den Scheunen und der Lagerhalle wurde auch ein Auto zerstört. Die Kriminalpolizei konnte den Brandort am Sonntag wegen noch vorhandener Glutnester nicht untersuchen.