Eisenberg (Pfalz)

Freibad-Streit: Unbeteiligtes Kind mit Flasche getroffen

05.08.2018, 14:22 Uhr | dpa

Bei einem Streit zwischen Erwachsenen in einem Freibad im pfälzischen Eisenberg (Donnersbergkreis) ist ein einjähriges Kind von einer Flasche getroffen worden. Zunächst war es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 45-jährigen Badbesucherin und einem 23-Jährigen gekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als ein 36 Jahre alter Bekannter der Frau dazukam, griff der jüngere Kontrahent laut Polizei auch diesen an. Beim anschließenden Handgemenge rutschte dem 36-Jährigen eine Bierflasche aus der Hand, die das Kind traf, das mit seiner Mutter in der Nähe war. Es kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Ob es verletzt war, war zunächst noch unklar.

Bei einer Durchsuchung des 36-Jährigen fanden die Beamten Drogen. Als er das Schwimmbad verließ, wartete draußen der 23 Jahre alte Cousin des getroffenen Kindes und attackierte sein Gegenüber. Ein Faustschlag ging laut Polizei ins Leere, dabei kugelte sich der auf Rache bedachte Cousin seinen Arm aus und kam auch in eine Klinik.