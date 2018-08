Berlin

Bierzelt-Streit: Homophobe Beleidigung und Schlag mit Glas

05.08.2018, 14:24 Uhr | dpa

Auf dem internationalen Bierfestival in Berlin-Friedrichshain hat ein angetrunkener Mann zwei Frauen homophob beleidigt und mit einer Plastikflasche beworfen. Laut Polizei habe eine mit den beiden Frauen (18 und 19 Jahre alt) befreundete 21-Jährige in der Nacht zu Sonntag daraufhin versucht, den Mann in dem Bierzelt zu treten. Der 35-jährige habe dann zu einem Bierglas gegriffen und es der 21-Jährigen an den Kopf geschlagen. Sie erlitt eine Platzwunde. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.