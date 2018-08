Kleinmachnow

Verkehrsunfall mit acht Verletzten

05.08.2018, 15:34 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) sind acht Menschen, darunter ein Kleinkind, verletzt worden. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin missachtet beim abbiegen am Samstagnachmittag die Vorfahrt, wie die Polizeidirektion West am Sonntag mitteilte. Der Wagen der Frau stieß mit zwei Fahrzeugen zusammen, eines kam von links, das andere von rechts. Das Auto der Unfallverursacherin überschlug sich. Die Fahrerin, eine 27 Jahre alte Insassin und Kleinkind wurden verletzt. In den anderen Autos befanden sich insgesamt fünf Menschen, die leichte Verletzungen davontrugen. Zur Kontrolle kamen alle in Krankenhäuser.