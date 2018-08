Berlin

Union Berlin startet mit vier Neuen in Zweitliga-Saison

05.08.2018, 15:36 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin startet mit vier Neuzugängen in der Startelf in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Der neue Coach Urs Fischer setzt am Sonntag (15.30 Uhr) zu Beginn gegen den FC Erzgebirge Aue auf Keeper Rafal Gikiewicz, Verteidiger Ken Reichel, Mittelfeldspieler Manuel Schmiedebach und Stürmer Sebastian Andersson.

Neuer Kapitän ist wie angekündigt Rechtsverteidiger Christopher Trimmel, sein Vorgänger und neuer Stellvertreter Felix Kroos sitzt nach überstandener Verletzung zunächst nur auf der Bank. Der neue Innenverteidiger Florian Hübner fehlt ebenso wie Marc Torrejon noch mit Trainingsrückstand.