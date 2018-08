Wiesbaden

Wehen Wiesbaden verpatzt Heimpremiere: 0:2 gegen Cottbus

05.08.2018, 15:46 Uhr | dpa

Der SV Wehen Wiesbaden hat seine Heimpremiere in der neuen Drittliga-Saison verpatzt. Die Hessen unterlagen am Sonntag vor 2802 Zuschauern gegen Aufsteiger Energie Cottbus mit 0:2 (0:1) und mussten nach dem Auftaktsieg in Aalen einen ersten Rückschlag hinnehmen. "Vergangene Woche haben wir drei Punkte gewonnen, die wir nicht verdient hatten. Heute stehen wir mit leeren Händen da, was wir auch nicht verdient haben", sagte SVWW-Trainer Rüdiger Rehm. Streli Mamba schoss den Aufsteiger mit einem Doppelpack (35. Minute/90.+2) zum zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Wehen Wiesbaden musste einen frühen Verletzungsschock verkraften. Torjäger Manuel Schäffler, der in der Anfangsphase eine gute Chance zur Führung vergab, schied schon nach zehn Minuten mit einer Knöchelblessur aus. Der Einsatz des Liga-Torschützenkönigs der Vorsaison im Auswärtsspiel am Mittwoch bei Hansa Rostock ist fraglich. "Der Wechsel hat uns natürlich weh getan", sagte Rehm. Die Hausherren agierten in der Folge harmlos und boten den Gästen in der Abwehr zu große Lücken. Einen Stockfehler von Marc Wachs nutzte Cottbus nach einer guten halben Stunde zum 1:0.

Im zweiten Durchgang erhöhten die Gastgeber trotz der Hitze den Druck und kamen zu einigen Gelegenheiten. Die größte hatte der für Schäffler gekommene Daniel-Kofi Kyereh (65.), der mit einem Volleyschuss aber nur die Unterkante der Latte traf. Den Abpraller setzte Stephan Andrist per Fallrückzieher über das Gehäuse. In der Schlussphase wurde der SVWW dann eiskalt ausgekontert. "Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, außer, dass sie den Ball nicht über die Linie gebracht hat", befand Rehm.