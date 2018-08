Sankt Augustin

Hartnäckiger Polizist klärt 12 Jahre alten Diebstahl auf

05.08.2018, 16:03 Uhr | dpa

Ein engagierter Polizist aus Sankt Augustin hat einen 12 Jahre alten Fahrraddiebstahl aufgeklärt. Ein 31-Jähriger hatte eine Bekannte so belästigt, dass die Polizei ihn in Gewahrsam nahm. Dabei fiel einem Beamten das hochwertige Carbon-Rennrad des Mannes auf, das "nicht in das Gesamtbild" passte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Weil es keine Seriennummer hatte, konnte er das Rad aber zunächst keiner Straftat zuordnen.

Nach einer ausgiebigen Untersuchung fand der Beamte den Aufkleber eines Händlers aus Bonn. Dieser erinnerte sich an das Fahrrad und den Besitzer, da es auf speziellen Kundenwunsch angefertigt worden war. Im November 2006 war das 2800 Euro teure Rad aus der Garage des Besitzers gestohlen worden. Am vergangenen Freitag durfte dieser sein Rad nach 12 Jahren wieder in Empfang nehmen. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls ermittelt.