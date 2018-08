Meppen

Osnabrück nach Sieg in Meppen in der Spitzengruppe

05.08.2018, 16:28 Uhr | dpa

Der VfL Osnabrück hat einen perfekten Start in die neue Drittliga-Saison hingelegt. Die Lila-Weißen gewannen am Sonntag das Niedersachsenderby beim SV Meppen mit 2:0 (0:0) und setzten sich mit sechs Punkten aus zwei Spielen erst einmal in der Spitzengruppe fest. Vor 12 500 Zuschauern in der ausverkauften Hänsch-Arena erzielten David Blacha (62. Minute) und Anas Ouahim (90.+4) die Treffer für die Gäste.

Die beste Chance für die Gastgeber vergab Thilo Leugers, der in der 55. Minute mit einem Handelfmeter an Osnabrücks Torwart Nils-Jonathan Körber scheiterte. Osnabrück empfängt nun am Mittwoch 1860 München, die noch sieglosen Meppener müssen beim Aufsteiger KFC Uerdingen antreten.

"Ich bin froh über den Sieg. In einigen Phasen war er sicher etwas glücklich, aber am Ende auch nicht ganz unverdient", sagte Osnabrücks Trainer Daniel Thioune nach dem umkämpften Nachbarschaftsduell. Meppens Trainer Christian Neidhart war dagegen frustriert. "Ich denke, die Partie hätte auch anders ausgehen können. Wir hatten einige Riesenchancen und haben zudem ein reguläres Tor erzielt."

Neidhart bezog sich auf die Szene in der 72. Minute, als der kurz zuvor eingewechselte Max Kremer einen Eckstoß direkt verwandelte. Schiedsrichter Tobias Welz erkannte den Treffer aber nicht an, was den Meppener Trainer mächtig ärgerte. "Ich habe keine Erklärung, warum er das Tor nicht gibt. Bitte lachen sie nachher nicht, wenn sie sich die Szene noch einmal im Fernsehen anschauen."

In einer lange Zeit durchwachsenen Drittliga-Partie zeigten die Osnabrücker zunächst die reifere Spielanlage. Allerdings konnten die Gäste daraus zu wenig Kapital schlagen. Stattdessen hatten die Gastgeber die beste Chance vor der Pause. Nach einem zu kurzen Rückpass des Osnabrückers Konstantin Engel hatte Meppens Angreifer Luka Tankulic VfL-Torwart Nils-Jonathan Körber bereits umspielt, schoss dann aber nur ans Außennetz. "Die Partie wäre ganz anders gelaufen, wenn wir da in Führung gegangen wären", sagte Neidhart.

Nach der Pause steigerten sich die Osnabrücker wieder und gingen durch einen Kopfball von Blacha nach schöner Vorarbeit von Marc Heider in Führung. Die Meppener drängten danach zwar auf den Ausgleich, doch in der Nachspielzeit machte Ouahim alles klar.