Hannover

Streitschlichter mit Messer verletzt

05.08.2018, 16:31 Uhr | dpa

Ein 24-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag in Hannover durch einen Messerstich verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte es zunächst eine Auseinandersetzung zwischen einem 38-Jährigen und seiner 21 Jahre alten Freundin gegeben. Der 24-Jährige wollte demnach schlichten und soll dabei von dem 38-Jährigen angegriffen worden sein. Das Opfer erlitt einen Messerstich in den Oberkörper, der laut Polizei aber nicht lebensbedrohlich war. Der junge Mann kam ins Krankenhaus, der mutmaßliche Messerstecher wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen ihn ein.