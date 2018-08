Düsseldorf

Favoritin Well Timed gewinnt Preis der Diana in Düsseldorf

05.08.2018, 18:00 Uhr | dpa

Im Stil eines Klassepferdes hat die drei Jahre alte Stute Well Timed am Sonntag auf der Galopprennbahn in Düsseldorf den 160. Henkel-Preis der Diana gewonnen und sich damit den Sieg im Deutschen Stutenderby gesichert. Unter Championjockey Filip Minarik spielte Well Timed in dem mit 500 000 Euro dotierten Rennen ihre Qualitäten aus und siegte nach 2200 Metern gegen Night of England unter Andrasch Starke und Wonder of Lips unter Alexander Pietsch. Elf Stuten waren an den Start gegangen.