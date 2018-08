Weimar

Summer School beginnt an Thüringer Hochschulen

05.08.2018, 18:48 Uhr | dpa

An Hochschulen in Weimar und Jena haben am Sonntag die Sommerkurse für Studenten aus aller Welt begonnen. Die Bauhaus-Universität Weimar erwartet nach eigenen Angaben bis Ende August mehr als 400 Teilnehmer aus dem In- und Ausland. Angeboten würden 17 Sprach- und Fachkurse - mehr als im Sommerprogramm des vergangenen Jahres. Jeden August kämen bei der Bauhaus Summer School Studierende, Schüler und Sprachbegeisterte zusammen. Die Kurse dauerten zwischen zwei und vier Wochen.

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena bietet nach eigenen Angaben Sommerkurse für deutsche Sprache und Kultur an. Angemeldet hätten sich in diesem Jahr 52 Gäste aus 29 Ländern, darunter etwa China, Russland und Norwegen. Ungefähr die Hälfte der Teilnehmer werde durch ein Sommerkurs-Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) unterstützt.