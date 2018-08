Berlin

123. deutsches Traber-Derby: Bakker gelingt Rekordsieg

05.08.2018, 19:50 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Robin Bakker hat zum vierten Mal nacheinander das deutsche Traber-Derby gewonnen. Das war vor ihm in der Geschichte der seit 1895 ausgetragenen Traditionsveranstaltung noch keinem Fahrer gelungen. Bei der 123. Auflage am Sonntag verwies der 35 Jahre alte Niederländer mit Mister F Daag auf der Trabrennbahn Berlin-Mariendorf Rick Ebbinge mit Ids Boko und Dion Tesselaar im Sulky von Fabio de Pervenche auf die Plätze zwei und drei. Damit gelang Bakker der insgesamt fünfte Derby-Sieg im Klassiker der dreijährigen Hengste.

Am Vortag hatte der Seriengewinner mit Avalon Mists auch das Stutenderby für sich entschieden. Den Geschlechter-Doppelerfolg schafften vor Bakker bislang nur Heinz Wewering (1997) und Michael Schmid (2003). Bei der diesjährigen Derby-Auflage ließ der 17:10-Wettfavorit keine Zweifel an seiner Ausnahmestellung aufkommen und ließ der Konkurrenz keine Chance. Der Niederländer holte am Ende der zehntägigen Derby-Woche mit den Pferden von Trainer Paul Hagoort 43 439 Euro (Stuten) und 102 816 Euro (Hengste) Siegprämie.

Michael Nimczyk (Chapter One), neben Trab-Legende Heinz Wewering einziger deutscher Fahrer im Finale, kam auf Rang vier. Routinier und Wahl-Berliner Wewering (68) wurde im Stuten-Derby Dritter. Die Dominanz der Niederländer aber konnte auch er nicht brechen. Im Derby-Finale standen neun Pferde aus dem Nachbarland. Mit Hagoort und Tesselaar (jeweils drei) waren zwei Trainer für die Hälfte des Endlauf-Feldes verantwortlich.