Rotenburg an der Fulda

MT Melsungen verpasst Hattrick beim Handball-Sparkassen Cup

05.08.2018, 20:45 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat den Sieg-Hattrick beim traditionellen Sparkassen Cup verpasst. Die Nordhessen, die das Vorbereitungsturnier 2015 und 2017 gewonnen hatten, verloren am Sonntag in Rotenburg an der Fulda das Endspiel gegen den Bundesligarivalen SC Magdeburg mit 28:30 (15:14). 2016 war die Veranstaltung wegen Olympia ausgefallen.

Melsungen hatte sich am Vortag durch einen 33:30-Erfolg gegen die TSV Hannover-Burgdorf den Vorrundensieg in der Gruppe A gesichert. Magdeburg holte sich dank eines 30:28 gegen den TBV Lemgo Rang eins in der Gruppe B.