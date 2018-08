Rotenburg an der Fulda

Magdeburg gewinnt Handball-Sparkassen-Cup: Leipzig Dritter

05.08.2018, 21:03 Uhr | dpa

Bundesligist SC Magdeburg hat ungeschlagen die 21. Auflage des Handball-Sparkassen-Cups gewonnen. Im Endspiel setzten sich die Elbestädter am Sonntagabend in Rotenburg an der Fulda mit 30:28 (14:15) gegen Vorjahressieger und Liga-Kontrahenten MT Melsungen durch. Das Spiel um Platz drei entschied der SC DHfK Leipzig mit 29:27 (16:11) gegen den HC Erlangen zu seinen Gunsten.

Der ThSV Eisenach belegte in dem dreitägigen Turnier sieglos den achten und letzten Platz. Der in die 3. Liga abgestiegene Traditions-Verein unterlag in der Vorrunde in der heimischen Werner-Assmann-Halle gegen Magdeburg mit 24:29 (11:16) und gegen Leipzig mit 22:35 (11:17). Im Spiel um Platz sieben verloren die Wartburgstädter nach 18:14-Halbzeitführung gegen den VfL Gummersbach mit 29:34.