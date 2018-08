Wiesbaden

Schulstart für mehr als 700 000 Kinder und Jugendliche

06.08.2018, 02:54 Uhr | dpa

Erstklässler gehen mit ihren Ranzen und Schultüten in die Grundschule. Foto: Peter Steffen/Archiv (Quelle: dpa)

Schluss mit Chillen im Schwimmbad, Eiscafé oder am Strand: Heute geht für Hessens Schüler wieder der Ernst des Lebens los. 760 000 Kinder und Jugendliche drücken zum neuen Schuljahr an den rund 1800 öffentlichen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen im Land die Schulbank. Darunter sind auch 54 200 Erstklässler, für die aber überwiegend erst am Dienstag mit der Einschulungsfeier das Abenteuer Schule beginnt.

Ob das anhaltend heiße Sommerwetter mit Temperaturen über 30 Grad gleich nach den Ferien für hitzefrei sorgt, entscheiden die jeweiligen Schulleiter. Der Deutsche Wetterdienst erwartete für den Montag in Hessen Höchstwerte zwischen 32 und 36 Grad. Entscheidend ist nach einem Erlass des Kultusministeriums dabei nicht, welche Temperaturen draußen sind. Es kommt auf die gemessenen Werte im Schulgebäude an. Stellt die Hitze eine zu große Belastung für die Schüler dar, kann nach der fünften Stunde der Unterricht beendet werden.

Möglich ist auch, dass statt des Unterrichts eine Projektarbeit nicht im Klassenzimmer, sondern an anderen, kühleren Orten stattfindet oder etwa der Sportunterricht in das Foyer und die Aula verlegt wird. Auch auf Hausaufgaben kann verzichtet werden, um den Schülern bei heißem Wetter das Leben etwas leichter zu machen.