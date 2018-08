Mainz

Hoffnung auf "Hitzefrei" zum Start des neuen Schuljahrs

06.08.2018, 03:00 Uhr | dpa

Stühle stehen in einer Grundschule auf den Tischen. Foto: Caroline Seidel/Archiv (Quelle: dpa)

Bei hochsommerlichen Temperaturen beginnt heute für nahezu 500 000 Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz ein neues Schuljahr. Einen Tag danach starten noch 35 430 Erstklässler an den Grundschulen.

In Rheinland-Pfalz entscheiden die Schulleiter in eigener Zuständigkeit, ob es "Hitzefrei" gibt, also der Unterricht vorzeitig beendet wird. Das kann auch nur für einzelne Fächer wie Sport oder für einzelne Klassenräume beschlossen werden. Das gesundheitliche Wohl der Schüler stehe selbstverständlich immer im Vordergrund, teilte das Bildungsministerium dazu mit. Der Deutsche Wetterdienst erwartete für Montag Höchstwerte zwischen 32 und 36 Grad.

"Wir haben einen guten Start ins neue Schuljahr", sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Für das Schuljahr 2017/18 wurden 994 Lehrerinnen und Lehrer neu eingestellt, bei insgesamt rund 41 000 hauptamtlichen Lehrkräften zum Ende des Schuljahrs 2017/18 konnten nach Angaben des Ministeriums fast alle Planstellen besetzt werden.

Insgesamt ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen weiter zurückgegangen, um 1565 oder 0,4 Prozent auf 409 800. Hinzu kommen 119 500 Schüler an Berufsschulen.