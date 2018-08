Berlin

Pop plädiert für Ausbau der U-Bahn

06.08.2018, 05:33 Uhr | dpa

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop hält mittelfristig einen Ausbau der U-Bahn für nötig. In dieser Legislaturperiode konzentriere sich die rot-rot-grüne Koalition auf den Bau neuer Tramlinien und den Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist also klar, dass wir stark in Infrastruktur investieren." Aber beim Thema Verkehr müsse man weiter in die Zukunft gucken. Pop erinnerte daran, dass der Senat zwölf neue Stadtquartiere entwickeln wolle. Für deren Anbindung seien mittel- und langfristig weitere Kapazitäten nötig. "Auch bei der U-Bahn, denn das ist ein Transportmittel, das sehr viele Menschen befördern und auch längere Strecken zurücklegen kann, wetterunabhängig ist und Verkehr auf der Straße reduziert", so Pop.