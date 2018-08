Schwerin

Festspiele MV ziehen erfolgreiche Halbzeitbilanz

06.08.2018, 05:45 Uhr | dpa

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern steuern in diesem Jahr erneut auf einen Besucherrekord zu. In der ersten Hälfte der dreimonatigen Festspiel-Saison kamen nach Angaben der Veranstalter 42 000 Gäste und damit etwa 1000 mehr als im gleichen Zeitraum des bisherigen Rekordjahres 2017. "Dieser Sommer spielt uns in die Hände", sagte Intendant Markus Fein. Das Wetter spiele mit, das Programm komme sehr gut an, Publikum und Musiker fühlten sich gleichermaßen wohl. Nach Angaben Feins waren 51 der bislang etwa 80 Konzerte ausverkauft. Und auch für eine Vielzahl der noch bis Mitte September folgenden Veranstaltungen gebe es keine Karten mehr.

Die Festspiele MV zählen mit jährlich rund 80 000 Gästen zu den drei größten Klassikfestivals in Deutschland. In dieser Saison bieten sie 150 Veranstaltungen an 87 Spielorten. Zu den besonderen Markenzeichen gehören große Open Airs in Schlossparks, Kammerkonzerte in Gutshäusern und Kirchen sowie besondere Klangerlebnisse an außergewöhnlichen Spielorten wie Werkhallen oder Werften.