Hannover

Weil will Ausbildungsvergütung für Erzieher in Niedersachsen

06.08.2018, 05:47 Uhr | dpa

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) will, dass Erzieher in Niedersachsen schon während der Ausbildung Geld verdienen. Das sagte er der "Welt" (Montag). In anderen Ausbildungsberufen, etwa in einer Bank, bekämen Auszubildende vom ersten Tag an eine Vergütung, in der Erziehung gebe es dagegen während der vierjährigen Ausbildung keinen Cent. "Das ist ein massiver Wettbewerbsnachteil des Erzieherberufes", sagte Weil.

Die Vergütung für Erzieher solle "in absehbarer Zeit möglichst schnell" bereitstehen. Das Geld solle aus öffentlichen Mitteln stammen. "Wir werden in den kommenden Jahren nach und nach zu einer finanziellen Aufwertung der sozialen Berufe kommen müssen, denn die sozialen Berufe sind zunehmend Mangelberufe", sagte Weil dem Blatt.