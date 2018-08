Erfurt

Polizei jagt ausgebüxten Wasserbüffel

06.08.2018, 05:58 Uhr | dpa

Ein ausgebüxter Wasserbüffel hat im Norden Erfurts einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zeuge hatte das Tier am frühen Sonntagabend auf einer Wiese gesehen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hatten im Anschluss einige Mühe, das Tier wieder einzufangen. Erst nach etwa drei Stunden konnten sie den Büffel zurück in sein Gehege führen. Bereits Anfang Juli hatten zwei freilaufende Wasserbüffel in Erfurt für Aufsehen gesorgt.