Hannover

CDU-Fraktionsvize: "Keine Kultur der Frauenförderung" in CDU

06.08.2018, 07:41 Uhr | dpa

Niedersachsens CDU-Fraktionsvize Mareike Wulf fordert, dass sich ihr Landesverband verstärkt für Frauen öffnet. "In meiner Altersgruppe zwischen 30 und 40 Jahren gibt es bei 60 000 CDU-Mitgliedern gerade mal 800 Frauen", sagte die 39-Jährige Landtagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur: "Es gibt eben keine Kultur der Frauenförderung." Eine Frauenquote lehne sie jedoch ab. Stattdessen sei sie für Netzwerke und freiwilligen Kulturwandel.

Allgemein wolle sie frischen Wind in die Entwicklung der CDU bringen. "Wir haben einen Ort geschaffen, den wir Politik-Lab nennen und an dem wir gemeinsam nachdenken, wie wir neue Ideen entwickeln können", sagte sie. Es solle etwa Workshops für bürgernahe Politik und Bürgerbefragungen geben.

Wulf, die als Quereinsteigerin seit Oktober 2017 für die CDU im Landtag sitzt und sich um bildungs- und wirtschaftspolitische Themen kümmert, will nächstes Jahr die Grundschulen in den Schwerpunkt ihrer Arbeit stellen. "Ich würde gerne etwas für die Grundschulen tun; die segeln mit ihren Problemen ein wenig unterm Radar, weil sie kaum schlagkräftige Verbände haben", betonte sie. Dabei gehe es unter anderem um das Miteinander in Klassen mit hohem Ausländeranteil, aber auch die Vermittlung von Kernkompetenzen.