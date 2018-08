Chemnitz

Gestapelte Strohballen brennen: Rund 10 000 Euro Schaden

06.08.2018, 07:48 Uhr | dpa

In Chemnitz sind etliche Strohballen in Flammen aufgegangen. Das Feuer brach am Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache aus, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Strohballen lagen auf einer Fläche von etwa 25 Metern Länge und 15 Metern Breite. Sie waren rund 10 Meter hoch gestapelt. Die Feuerwehr ließ das Stroh kontrolliert abbrennen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.