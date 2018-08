Erfurt

Bistum öffnet Kirchen für orthodoxe Christen aus Eritrea

Teilnehmer eines eritreisch-orthodoxen Gottesdienstes singen in der katholischen Brunnenkirche in Erfurt. Foto: Jens-Ulrich Koch (Quelle: dpa)

Das Bistum Erfurt hat einzelne katholische Kirchen und Kapellen für Gottesdienste orthodoxer Christen aus Eritrea geöffnet. In Erfurt können diese Gläubigen an wichtigen orthodoxen Feiertagen auch in der Severikirche neben dem Mariendom beten, wie Pfarrer Michael Neudert von der katholischen Innenstadtpfarrei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Für die allwöchentlichen Sonntagsgottesdienste stehe ihnen die Kapelle des ehemaligen katholischen Waisenhauses, das heutige Jugendheim St. Vinzenz, zur Verfügung.

Die Zahl der in Thüringen lebenden eritreischen Flüchtlinge hat seit dem Sommer 2015 deutlich zugenommen. Derzeit leben knapp 2000 Menschen aus dem Land am Horn von Afrika in Thüringer Kommunen. Viele von ihnen sind streng gläubige orthodoxe Christen. Die eritreisch-orthodoxe Tewahedo-Kirche gehört zu den altorientalischen Kirchen.