Bis zu 32 Grad zum Wochenstart in Berlin und Brandenburg

06.08.2018, 08:15 Uhr | dpa

Zum Wochenstart klettern die Temperaturen in Berlin und Brandenburg auf bis zu 32 Grad. Dabei scheint fast den ganzen Tag die Sonne und es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen mitteilte. Dazu wehe schwacher Wind aus verschiedenen Richtungen. In der kommenden Nacht gehen die Temperaturen demnach zurück auf 18 bis 14 Grad. Wegen der Hitze und der starken Trockenheit besteht in der Region weiter eine erhöhte Waldbrandgefahr.