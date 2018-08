Berlin

Mann durch Schuss am Bein verletzt

06.08.2018, 08:17 Uhr | dpa

Ein 36-jähriger Mann ist bei einem Streit in Berlin-Wittenau durch einen Schuss verletzt worden. "Als die Polizei eintraf, saß das Opfer mit einem verletzten Bein auf dem Grünstreifen am Weinbrennerweg", sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Der Mann kam am Sonntag zur Behandlung ins Krankenhaus. "Von seinem Kontrahenten fehlte jede Spur."