Kamenz

Mehr als 2,13 Millionen Autos in Sachsen gemeldet

06.08.2018, 08:57 Uhr | dpa

In Sachsen sind so viele Autos wie noch nie gemeldet. Zum Jahresanfang waren im Freistaat rund 2,13 Millionen Personenwagen registriert, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Montag mitteilte. Das war rund ein Prozent mehr als im Vorjahr. Auch bei den Motorrädern gab es einen neuen Spitzenwert. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes waren zum 1. Januar mehr als 172 000 Krafträder gemeldet. Im Vorjahr waren es noch zwei Prozent weniger. Auch bei Lastwagen, Zugmaschinen und anderen Fahrzeugen stieg die Zahl der Registrierungen über den Vorjahreswert.