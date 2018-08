Waltershausen

Dreijähriger spielt mit Feuerzeug: Zimmer brennt

06.08.2018, 09:00 Uhr | dpa

Ein Dreijähriger hat sein Kinderzimmer in Waltershausen (Landkreis Gotha) mit einem Feuerzeug angezündet. Der Junge habe auf seinem Spielteppich gezündelt und sich anschließend zu seiner Mama ins Wohnzimmer gesetzt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Mutter bemerkte kurze Zeit später Rauch unter der Tür aufsteigen. Sie und ihr Lebensgefährte versuchten, den Brand im Kinderzimmer zu löschen. Anschließend hätte sie mit dem Jungen die Wohnung verlassen. Die Feuerwehr erledigte den Rest. Der Lebensgefährte kam noch am Sonntagabend mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar.