Weinbergen

Auto überschlägt sich: Frau stirbt

06.08.2018, 09:02 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall in Weinbergen (Unstrut-Hainich-Kreis) ist eine 25-Jährige gestorben. Die Frau sei aus noch ungeklärter Ursache am Sonntagabend mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und in ein Feld gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Dort überschlug sich das Auto mehrmals. Die Frau erlag noch am Ort ihren schweren Verletzungen.