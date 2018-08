Ludwigshafen am Rhein

Auto kracht in Leitplanke: Zwei Schwerverletzte

06.08.2018, 09:10 Uhr | dpa

Ein 36-Jähriger ist in Ludwigshafen mit seinem Auto gegen eine Leitplanke gekracht und hat sich schwer verletzt. Auch sein 45-jähriger Beifahrer kam in der Nacht zu Montag in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen sei der Autofahrer auf der B44 kurz vor der Ausfahrt LU-Rheingönheim von der Straße abgekommen, gegen die Mittelleitplanke geschleudert und auf dem Grünsteifen gelandet. Die Fahrbahn war laut Polizei für einige Stunden gesperrt.