Kanu

Erster WM-Titel für deutsche Kanupolo-Herren

06.08.2018, 09:47 Uhr | dpa

Die deutschen Kanupolo-Herren sind zum ersten Mal Weltmeister. Im Endspiel besiegte die DKV-Auswahl am Sonntagabend im kanadischen Welland Titelverteidiger Italien mit 4:1 (1:1). Zuvor hatte sich das von Trainer Björn Zirotzki betreute Team im Halbfinale mit 6:2 gegen Europameister Spanien durchgesetzt.

Zirotzki hatte nach Abpfiff des Finales in Gedenken an Fiete Junge die Weste mit der Nummer 10 in die Höhe gehalten. Der Nationalspieler war im Juli nach kurzer Krankheit gestorben. "Das ist für uns ein sehr emotionaler Moment. Es ist unglaublich, was die Jungs geschafft haben", sagte der Coach nach dem Erfolg.

Auch bei den Damen ging der Titel an Deutschland. Im Finale besiegte das DKV-Team Großbritannien 3:1 (1:1) und feierte damit bereits den sechsten WM-Triumph. Ebenfalls Gold ging an Deutschlands Juniorinnen, die deutschen U21-Herren holten Silber.