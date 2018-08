Gelsenkirchen

Schalke-Fußballer Mascarell: Oberschenkelverletzung

06.08.2018, 11:20 Uhr | dpa

Schalkes Omar Mascarell im Testspiel FC Schalke 04 - SCO Angers in Aktion. Foto: Tim Rehbein (Quelle: dpa)

Schalke 04 muss in der Vorbereitung auf den Start der Fußball-Bundesliga vorläufig auf Neuzugang Omar Mascarell verzichten. Der 25 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler aus Spanien zog sich beim 1:0-Sieg im Testspiel am Sonntag gegen den französischen Erstligisten SCO Angers einen kleinen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zu, wie die Gelsenkirchener am Montag bekanntgaben. Mascarell war nach 31 Minuten ausgewechselt worden. Nach jetzigem Stand sei der Saisonstart für ihn nicht gefährdet.