Verkehr

Fast 500 Motorradraser im Oberharz geblitzt

06.08.2018, 11:25 Uhr | dpa

Im Oberharz sind am Wochenende fast 500 Motorradraser geblitzt worden. 48 davon seien so schnell gewesen, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen, teilte die Polizei in Bad Harzburg am Montag mit. Der schnellste Raser wurde auf der Bundesstraße 242 zwischen Dammhaus und Sonnenberg erwischt. Er war mit Tempo 192 unterwegs und damit 92 Stundenkilometer schneller als erlaubt. Da man bei einer derartigen Tempoüberschreitung nur von Vorsatz ausgehen könne, müsse der Fahrer mit 1200 Euro Geldbuße, zwei Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot rechnen.

Der Harz ist bei Motorradfahrern sehr beliebt. Es gibt vor allem an sonnigen Wochenenden oftmals viele schwere Unfälle mit Verletzten und Toten. Ein wesentlicher Grund dafür ist überhöhte Geschwindigkeit. Die Polizei kontrolliert den Verkehr deshalb regelmäßig an unterschiedlichen Stellen. Mit der aktuellen Messtechnik können Motorradfahrer von vorn mit ihrem Gesicht und gleichzeitig von hinten mit dem Kennzeichen aufgenommen werden. Eine Identifizierung ist deshalb in den meisten Fällen möglich.