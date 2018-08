Leipzig

Explosion in Leipziger Imbiss: Ermittler werten Spuren aus

06.08.2018, 11:34 Uhr | dpa

Nach der Explosion in einem Imbiss in einem Leipziger Mehrfamilienhaus wertet die Polizei die Spuren am Tatort und Zeugenhinweise aus. Es lägen Hinweise auf eine fahrlässige oder auch vorsätzliche Herbeiführung der Explosion vor. Einen technischen Defekt schließt die Polizei derzeit aus. Ob die Ermittler bereits einen Verdächtigen im Visier haben, wollten diese aus taktischen Gründen nicht sagen, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte.

Bei der Explosion in der Nacht zu Sonntag waren die Trümmer bis zu 25 Meter weit geschleudert worden. Das anschließende Feuer hatte sich in dem Mehrfamilienhaus rasend schnell ausgebreitet und den Bewohner war der Fluchtweg über das verrauchte Treppenhaus abgesperrt. Viele Menschen waren nach Polizeiangaben auf die Balkone geflüchtet und mussten von der Feuerwehr mithilfe von Drehleitern gerettet werden. Zwei Frauen hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten.

Am Montag überprüften Experten die Statik des Gebäudes. Erst wenn die Gutachter grünes Licht gäben, könnten die Mieter ihre Wohnungen wieder betreten, sagte der Polizeisprecher.