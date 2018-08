Harpstedt

Alte Dorfdisco erweitert Museumsdorf Cloppenburg

06.08.2018, 11:38 Uhr | dpa

Eine frühere Dorfdiskothek können Besucher bald im Museum besichtigen - und auch wieder in ihr tanzen. Handwerker begannen am Montag damit, die Dachpfannen der Disco "Zum Sonnenstein" in Harpstedt (Kreis Oldenburg) vorsichtig abzudecken. Danach werden sie den Dachstuhl abbauen. Ende des Monats soll eine Spezialfirma die Klinkerfassade in acht große Stücke zerschneiden. Tieflader werden die Teile ins Museumsdorf Cloppenburg bringen, wo die Disco wieder aufgebaut werden soll.

Die Direktorin des Freilichtmuseums Julia Schulte to Bühne, bezeichnete die Disco als Glücksfall für die Forschung. "Hier haben wir den seltenen Idealfall, dass wir das Gebäude und das Innenleben komplett mitnehmen können." Außerdem könnten der frühere Besitzer, der ehemalige DJ und andere Zeitzeugen noch Auskunft über die Disco und ihre Bedeutung für die Jugendkultur in der Region geben.

Voraussichtlich Ende November wird Richtfest im Museumsdorf Cloppenburg gefeiert. Künftig soll es auch wieder Musik in der alten Disco geben. Es könnten zum Beispiel Musikschulen dort zum Tanz aufspielen, sagte Schulte to Bühne.