Aachen

Rettungshelfer verätzt sich Hände durch Desinfektionsspender

06.08.2018, 12:49 Uhr | dpa

Ein Rettungsassistent hat sich beim Gebrauch eines Spenders für Desinfektionsmittel schwere Verätzungen an den Händen zugezogen. In dem Behälter befand sich - anders als üblich - offenbar ein stark ätzendes Konzentrat, wie die Polizei in Aachen am Montag mitteilte. Die Kripo untersucht nun, ob der Spender bewusst manipuliert oder nur aus Versehen falsch befüllt wurde. Bislang könne man dazu noch nichts sagen, erklärten die Beamten. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 30 Jahre alte Rettungsassistent hatte den Spender am Sonntagabend während seiner Schicht in einer Rettungswache betätigt. Wegen seiner schweren Verätzungen kam er in ein Krankenhaus.