Dresden

Neue Internetseite informiert über Inklusion an Schulen

06.08.2018, 12:52 Uhr | dpa

Eine behinderte Schülerin sitzt in ihrem Rollstuhl im Klassenraum einer Schule. Foto: Holger Hollemann/Archiv (Quelle: dpa)

Mit Praxisbeispielen sowie Material für Eltern, Lehrer und Schulen will das Sächsische Kultusministerium über Inklusion an Schulen im Freistaat informieren. Dazu sei eine inhaltlich und optisch neu gestaltete Internetseite erarbeitet und veröffentlicht worden, teilte das Ministerium am Montag mit. Die Informationen über die gemeinsame Schulbildung für Kinder mit und ohne Behinderung wurden den Angaben zufolge für jede Zielgruppe unterschiedlich aufbereitet. Unter anderem stehen dem Nutzer Grafiken, Videos und weiterführendes Material zur Verfügung.