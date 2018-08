Saalfeld/Saale

Feuerwehr holt gestürzte Rentnerin aus ihrer Wohnung

06.08.2018, 12:54 Uhr | dpa

Die Feuerwehr hat eine 81-Jährige in Saalfeld aus einer misslicher Lage befreit. Die Rentnerin war nach einem Sturz in ihrer Wohnung nicht wieder auf die Beine gekommen und verletzt liegen geblieben, wie die Polizei am Montag mitteile. Sie konnte aber am frühen Morgen noch selbst Rettungskräfte und Polizei alarmieren. Die wenige Minuten später eintreffenden Feuerwehrleute kletterten durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und schlossen den Sanitätern die Wohnungstür auf. Diese versorgten die Frau und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.