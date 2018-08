Pirna

Mehr als 200 nicht zugelassene Feuerwerkskörper im Gepäck

06.08.2018, 12:56 Uhr | dpa

Mit mehr als 200 nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern ist ein 21-Jähriger in der sächsischen Schweiz erwischt worden. Der Mann war am Sonntag bei einer Kontrolle in der S-Bahn zwischen Schöna und Pirna aufgefallen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Die sichergestellte Pyrotechnik dürfe nur von ausgebildeten Feuerwerkern zu besonderen Anlässen verwendet werden. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Die Bundespolizei betonte, dass die Herkunft und Zusammensetzung dieser Pyrotechnik in der Regel nicht klar und mit extremen Risiken verbunden ist. Die Verwendung habe in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen geführt, hieß es weiter.