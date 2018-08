Offenbach am Main

Höhepunkt der Hitze: Bis 39 Grad am Dienstag, dann Gewitter

06.08.2018, 13:02 Uhr | dpa

Mit Rekordtemperaturen lässt der Dienstag Rheinland-Pfalz und das Saarland schwitzen: Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach prognostizierte am Montag Höchsttemperaturen zwischen 35 und 39 Grad. Damit erreiche die Hitzewelle am Dienstag ihren Höhepunkt. Nach einem trockenen Start könne es im Tagesverlauf in der Südosthälfte örtlich teils kräftige Schauer und Gewitter geben.

Für Mittwoch warnt der DWD vor teils kräftigen Schauern und lokalen Unwettern mit Starkregen und Hagel. Nennenswerte Abkühlung verspricht das aber nicht: Mit Höchstwerten zwischen 28 und 33 Grad soll es warm bleiben. Am Donnerstag erreichen die Temperaturen erneut Höchstwerte bis 32 Grad am Oberrhein. Bei mäßigem Wind aus West bis Südwest seien "einzelne unwetterartige Entwicklungen" wahrscheinlich.