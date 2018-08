Rostock

Steigerung von Gewebeentnahmen bei Rostocker Unternehmen

06.08.2018, 13:04 Uhr | dpa

Die Gesellschaft für Transplantationsmedizin Mecklenburg-Vorpommern (GTM-V GmbH) mit Sitz in Rostock hat im vergangenen Jahr die Zahl der Gewebeentnahmen deutlich steigern können. Wie das Unternehmen am Montag berichtete, stieg deren Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent auf 556. Dabei seien insgesamt 2435 Gewebepräparate entnommen und für die Herstellung von Transplantaten abgegeben worden. Wie GTM-V in ihrem Jahresbericht mitteilte, betrug das mittlere Alter der Spender 75 Jahre.

Den Angaben zufolge werden jährlich in Deutschland rund 52 000 Gewebetransplantationen durchgeführt. Bei dem Gewebe, das ausschließlich Toten entnommen wird, handele es sich meist um Augenhornhäute. Daneben werden Transplantate aus Herzen, Blutgefäße, Knochen, Sehnen und Faszien sowie Haut hergestellt.